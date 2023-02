Presidente Lula também irá ao litoral norte de São Paulo neste domingo

Pelas redes sociais o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que irá a São Paulo ver de perto os estragos provocados pelas chuvas no litoral Norte do estado. “Amanhã irei para São Paulo visitar a região e acompanhar os esforços de enfrentamento dessa tragédia.”, afirmou o presidente.

Lula disse que conversou com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, com o governador de São Paulo Tarcísio Gomes de Freitas e com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto sobre a situação.

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, três das quatro cidades do litoral norte de São Paulo tiveram, nas últimas 24 horas, o volume de chuva esperado para todo o mês de fevereiro. Em São Sebastião, o volume nas últimas 24 horas foi o dobro da média esperada para o mês. Com informações da Agência Brasil