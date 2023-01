Presidente do TJAM se reúne com titulares dos Tribunais de Justiça do Brasil para posse do Consepre

A presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargadora Nélia Caminha, representou, na última semana, o Poder Judiciário Estadual na solenidade de posse da nova comissão administrativa do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre), realizada em Foz do Iguaçu, Paraná. Na mesma oportunidade a presidente do TJAM e os juízes auxiliares da presidência da Corte do Amazonas, Igor Campagnolli e Vanessa Leite Mota, participaram do simpósio do Consepre que teve como tema: “Novos Desafios do Poder Judiciário: A experiência Brasil-Itália”. Ambos os eventos foram sediados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR).

Durante a solenidade de posse foram investidos nas funções gerenciais da comissão administrativa do Consepre, o desembargador Carlos França (TJGO), como presidente do Consepre; o desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia (TJRO), como vice-presidente do Consepre; o desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira (TJMA), como vice-presidente de Relações Institucionais; a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira (TJRS), como vice-presidente de Cultura e o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho (TJMG), como vice-presidente de Inovação e Tecnologia.

Formado por todos os presidentes de Tribunais de Justiça dos Estados brasileiros, o Consepre tem, entre seus objetivos, a defesa dos princípios; das prerrogativas e funções institucionais do Poder Judiciário; a integração dos Tribunais de Justiça em todo o País; o intercâmbio de experiências funcionais e administrativas; o estudo e aprofundamento dos temas jurídicos e das questões judiciais que possam ter repercussão em mais de um Estado da Federação, em busca da uniformização de entendimentos e em respeito à autonomia e às peculiaridades locais.

A presidente do TJAM, desembargadora Nélia Caminha, desejou uma gestão exitosa à nova comissão administrativa do Consepre e prontificou-se a colaborar com a atuação do Conselho, que foi evidenciado pela magistrada como organização fundamental para o intercâmbio de informações e diálogo institucional entre os Tribunais Estaduais.

Assimilando conhecimentos propiciados pelo relato de experiências na área jurídica, os magistrados que representaram o TJAM no simpósio do Consepre acompanharam debates e painéis, com os temas: “Limites à organização político-administrativa dos Tribunais”, “Desafios atuais da jurisdição criminal” e “O papel do judiciário na garantia e universalização de direitos”.

