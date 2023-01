Prédio do STF passa por perícia técnica nesta segunda (9)

A Polícia Federal realiza nesta segunda-feira (9) perícia técnica no prédio do Supremo Tribunal Federal (STF). Já foi realizada a perícia externa, 3D e com drones, e nesta tarde foi iniciado o trabalho de perícia interna. Não há previsão de conclusão neste momento.

O edifício-sede segue interditado até a conclusão da perícia. Os anexos 1 (inclusive o restaurante) e 2 não foram alvos do vandalismo e funcionam normalmente nesta segunda.

Depois da perícia, o STF vai iniciar o trabalho de catalogar os estragos e quantificar os prejuízos. Também não há previsão para a conclusão deste trabalho.

A informação de que uma granada foi encontrada no edifício-sede gerou preocupações de servidores que atuam nos anexos. No entanto, tratavam-se de granadas não letais usadas pela Segurança do tribunal. Todo o prédio foi verificado pela Polícia Judicial do STF e está em condições de segurança para os servidores. Com informações do STF