MPF recebe denúncias dos atos antidemocráticos ocorridos em Brasília

O Ministério Público Federal (MPF) no Maranhão está recebendo denúncias que possam ajudar nas investigações e na identificação dos participantes dos atos violentos que resultaram em invasão de prédios e depredação do patrimônio público ocorridos nesse domingo (8/1) em Brasília (DF).

Sendo assim, o MPF pede para todos que conhecerem alguém do Maranhão que realizou atos criminosos em Brasília neste domingo, denunciem na Sala de Atendimento ao Cidadão.

Pelo formulário, é possível anexar aquivos e enviar relatos ou informações. As pessoas podem solicitar que os dados pessoais sejam mantidos em sigilo. Com informações do MPF