Polícia Federal prorroga a validade de concurso de 2021 por mais seis meses

A Polícia Federal prorrogou a validade do concurso realizado em 2021, destinado ao provimento de cargos vagas em diversas carreiras. A se expirar em 15 de março, o prazo de validade do concurso de 2021 para as carreiras de escrivão, agente, delegado e papiloscopista foi prorrogada até o dia 15 de setembro deste ano, o que possibilita que os concursados aprovados sejam nomeados.

O ministro Flávio Dino, que tem o comando da Polícia Federal, inclusive, já havia comentado sobre a necessidade de convocar mais aprovados do certame de 2021. A mudança da data de validade desse concurso agora permite a realização desse desiderato administrativo e jurídico. Na época, o concurso contou com mais de 320 mil inscrições. As alterações foram publicados no Diário Oficial da União do dia 28.03.2023.