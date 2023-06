Plano de Saúde deve fornecer medicamento a base de canabidiol, decide Justiça do Amazonas

A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas manteve uma decisão cautelar contra a qual um Plano de Saúde não se conformou com a ordem de fornecer medicamento canabidiol 20 mg/ml ao autor, que, ante recomendação médica, precisou iniciar um tratamento, buscando o auxílio da justiça ante a recalcitrância da Samel no fornecimento do produto. Foi Relator Domingos Jorge Chalub, Desembargador do TJAM.

Ao determinar que o plano de saúde fornecesse o medicamento, ante laudo médico recomendativo, o juízo recorrido fixou a multa de R$ 500 (quinhentos) reais limitados a 30 dias no caso de descumprimento da medida, por entender que o autor/paciente se encontrava em estado de saúde delicada e o não fornecimento do produto poderia ocasionar atraso em seu desenvolvimento comportamental. A Samel discordou.

Segundo o Plano de Saúde, o medicamento não tem cobertura obrigatória e levou aos autos o entendimento de que as Operadoras de Plano de Saúde não estão obrigadas a fornecer medicamentos não registrados na ANVISA.

Ao manter a decisão combatida, o Relator abordou, em voto seguido à unanimidade na Câmara Cível, que o medicamento tem o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estando apto para a importação para uso próprio terapêutico de pessoa física. Consta que a Anvisa já emitiu, inclusive, autorização que permite a importação do canabidiol para consumo próprio, não havendo, como pretendeu o plano de saúde, nenhuma violação ao Tema 990/STJ.

Processo nº 4007746-28.2021.8.04.0000