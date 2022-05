PGE-AM realiza leilão de imóveis provenientes de execuções fiscais

Manaus/AM – A Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM), por meio da Procuradoria de Execuções Fiscais (Proef), vai realizar, no dia 1º de junho, leilão eletrônico de três imóveis provenientes de penhoras em processos de Execuções Fiscais. A ação será realizada por meio do portal de leilões on-line da Amazonas Leilões www.amazonasleiloes.com.br.

Nesse leilão, três imóveis vão ser levados à hasta pública: uma casa de 141m2 no Conjunto Residencial Manauense, avaliada em R$ 553.890,00; uma sala comercial de 32m2 no Edifício Ultramarino, situado na rua Marechal Deodoro, avaliada em R$ 27.540,00; uma loja de 84m2 no Edifício Manaus Shopping Center, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, avaliada em R$ 170.000,00.

O leilão dos imóveis, marcado para o dia 1º de junho, terá o lance inicial de 100% do valor da avaliação. Não havendo lance, segue sem interrupção para o segundo leilão, marcado para o dia 8 de junho. Nesse caso, o lance mínimo é de 50% do valor da avaliação.

“São bens imóveis penhorados e regularizados. É possível arrematar os bens leiloados por valores abaixo da avaliação de mercado, de forma que o débito com o Estado possa ser quitado ou abatido”, explica a Chefe da Proef, procuradora Kalina Maddy Macêdo Cohen.

Pré-cadastros – Para participar é preciso fazer um pré-cadastro no site www.amazonasleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas da data dos leilões. Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor da avaliação no 1º leilão ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação no 2º leilão.

Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas de arrematação parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, garantido por hipoteca do próprio bem, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/AM, prevalecendo a de maior valor.

Os editais dos leilões estão disponíveis no link http://www.pge.am.gov.br/leilao/