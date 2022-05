Justiça de Santa Catarina mantém preso grupo que tentou matar PM

Tangará/SC – O juiz Flávio Luis Dell’Antônio, titular da comarca de Tangará, converteu em prisão preventiva o flagrante de três homens e uma mulher suspeitos de tentar matar um policial militar em Ibiam, no Meio-Oeste. O crime teria sido praticado para saldar uma dívida de drogas. O PM foi atingido por três tiros, um no rosto, um no peito e outro no ombro.

O grupo foi preso em Campos Novos e todos passaram por audiência de custódia no último sábado (21/5). Eles saíram de Monte Carlo para Ibiam com o plano de assassinar o policial. Ao chegar ao destacamento da PM, um dos homens e a mulher fingiram pedir informações para o sargento que estava em serviço. Um segundo homem fez os disparos enquanto o terceiro aguardava no carro para garantir a fuga.

Um colega da vítima, que mora próximo ao local do fato, ouviu o barulho dos tiros e viu quando três pessoas fugiram. Foi ele quem prestou os primeiros atendimentos ao policial ferido. Na barreira montada em Campos Novos, o veículo dos suspeitos foi interceptado, e com eles foi encontrado um revólver calibre .38 com três munições intactas. Durante a audiência de custódia eles alegaram que foram agredidos durante a abordagem policial. A conduta dos agentes de segurança deverá ser investigada.

A tentativa de homicídio é qualificada por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e por ter sido praticada contra um policial militar.

