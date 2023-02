Partido questiona proibição de atividade religiosa na Terra Indígena Yanomami

O partido Podemos acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para invalidar a proibição do exercício de atividades religiosas e do uso de roupas com imagens ou expressões religiosas na Terra Indígena Yanomami durante o estado de emergência decretado em razão da crise humanitária daquela população. O pedido está na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7355, distribuída ao ministro Nunes Marques.

A medida consta da Portaria Conjunta 1/2023, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), que estabelece procedimentos de acesso ao local no período de vigência da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional devido à desassistência da população Yanomami.

Na avaliação da legenda, a medida limita garantias fundamentais de forma injustificada, violando as liberdades de manifestação e de liberdade religiosa e a laicidade do Estado, todas previstas na Constituição Federal. Com informações do STF