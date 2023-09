Pagamento do preparo do recurso não é suficiente, é preciso comprovar o recolhimento

Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem que haja amparo em justa causa para providenciar o adiantamento das despesas do recurso, e tampouco efetua o recolhimento em dobro do depósito a que está vinculado, quando intimado para esse objetivo processual, descumpre uma das exigências para que a impugnação, via o instrumento recursal, seja admitido, por não efetuar o preparo.

No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, por exigência legal o respectivo preparo para a admissão de sua impugnação à decisão que seja contrária aos seus interesses jurídicos. O Desembargador João de Jesus de Abdala Simões do TJAM, negou um agravo no qual o recorrente deixou de comprovar o recolhimento das custas, sob a sustentação de que não deveria recolhê-las em dobro porque o pagamento desse preparo havia sido efetuado. Mas não comprovou o depósito.

O Magistrado, no exame do recurso, verificou que não houve a comprovação do recolhimento em dobro do valor do preparo. Como previsto no artigo 1007§ 4º do CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

“Em que pese isto, a parte não fez o depósito em dobro, sob o argumento de que, apesar de deixar de juntar comprovante, teria efetuado o preparo em data anterior a interposição do recurso. Com efeito, é certo que a parte recorrente, no ato da interposição do recurso deve comprovar o recolhimento do preparo”

No caso concreto, o interessado não comprovou o preparo no ato da interposição do apelo, lhe sendo conferido o prazo de cinco dias para sanar a irregularidade e com pagamento em dobro. Nem o comprovante e tampouco o pagamento em dobro. Sem os requisitos, não há guarida jurídica para a admissão recursal, fincou a decisão.

Processo nº 0005196-60.2023.8.04.0000

