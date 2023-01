Pacheco: ‘Os criminosos deverão pagar a conta; tomaremos as providências’

Ao abrir a sessão extraordinária do Senado nesta terça-feira (10), o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, declarou que “não é justo que o povo brasileiro pague a conta da depredação praticada por criminosos. Eles [as pessoas que invadiram o Congresso Nacional no domingo, 8] deverão pagar essa conta. E nós tomaremos todas as providências para que isso aconteça”. A sessão extraordinária foi convocada para a votação do projeto de decreto legislativo que determina a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal (PDL 1/2023). O Senado aprovou o projeto, que na terça-feira (9) já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados.

Fonte: Agência Senado