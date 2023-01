Danos causados ao Senado por atos de vandalismo podem chegar a R$ 4 milhões

Após levantamento feito por diferentes áreas, a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, afirmou que os prejuízos financeiros da Casa com os atos de vandalismo ocorridos no domindo (8) devem ficar entre R$ 3 milhões e R$ 4 milhões.

Entre elas, a Infraestrutura, Patrimônio, Museu, Comunicação e Tecnologia da Informação estão entre as áreas que tiveram algum tipo de dano.

Muitos vidros do prédio foram quebrados pelos invasores. O carpete do Salão Azul, além de várias obras de arte e mobiliário histórico também foram impactados.

Fonte: Agência Senado