Operação deflagrada hoje em Roraima envolve militares e Forças Armadas contra garimpo ilegal

A Polícia Federal e as Forças Armadas deflagraram no dia de hoje, sexta feira, uma operação em conjunto na área dos Yanomamis, e tem como objetivo a destruição de aeronaves e maquinários de garimpo identificados na região. Na área existem 20 mil garimpeiros. Nessa operação estarão presentes agentes do Ibama, Funai e da Força Nacional de Segurança Pública.

As forças foram encaminhadas a Boa Vista desde a última quarta feira para que as ações, em planejamento, possam ser efetivadas. As Forças Armadas, em conjunto com a Polícia Federal usam helicópteros do tipo Black Hawk, com alta capacidade para o transporte de agentes.

Em compasso com a operação, há mandados de busca e apreensão a serem cumpridos em endereços de suspeitos de integrar uma organização criminosa de lavagem de dinheiro a partir do comércio ilegal de ouro. Essa Orcrim teria movimentado R$ 64 milhões em dois anos, segundo a Polícia Federal.