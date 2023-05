Obrigação de natureza continuada tem prazo mais elástico para combate de possíveis abusos

Nos contratos em que o adquirente do produto se obriga a pagar as parcelas que foram ajustadas, como no empréstimo consignado, em que os descontos são debitados mensalmente na conta do cliente, há uma obrigação de trato sucessivo – aquela na qual um dos contratantes se responsabiliza pela prestação continuada, mês a mês. Conquanto no caso examinado estivesse presente o prazo para impugnar os débitos, considerou-se, no mérito, inexistente o defeito na prestação dos serviços, além de se ponderar que a morte do consignante/autor do pedido não se constituiria em motivo que pudesse por fim à dívida.

Embora os descontos possam ter sido efetuados a um tempo distante e pretérito, é do último lançamento que se conta o prazo prescricional, dentro do qual o autor possa agir para, no mínimo, encontrar espaço para debater um direito que entenda violado.

Ao deflagrar uma ação judicial onde acuse abusos do fornecedor, o consumidor tem, nesses casos, o seu prazo para agir contabilizado a partir da data em que foi registrado o último desconto referente às parcelas contestadas. Com esses fundamentos, a Desembargadora Joana dos Santos Meirelles rejeitou a oposição de prescrição quanto ao direito de agir suscitada pelo Banco Pan contra um cliente/autor na ação em pediu a anulação das cobranças, por serem indevidas.

No curso da ação, o autor veio a óbito, e foi substituído pelos sucessores que pediram a improcedência do recurso em segunda instância. A Corte de Justiça entendeu, entretanto, que o Banco conseguiu demonstrar, com documentos, que os descontos tiveram amparo contratual, mormente por uma negociação de dívida que ocorreu com banco diverso, o Itaú consignados.

Embora o julgado tenha afastado o prazo prescricional de 5 anos, pois o contrato foi firmado em novembro 2013, e a ação foi proposta em 2021, com decurso de pouco mais de 07 anos, o pedido foi formulado dentro do prazo, pois se deva contar esse prazo a partir da data/ano em que houve o último desconto, no caso 2018. A ação foi proposta dentro de 3 anos do prazo previsto e não em 7 como alegou o Banco.

Ocorre que, tendo o banco provado que cobrou apenas o que tinha pactuado com o autor/recorrido, se reconheceu, no mérito, que a morte do contratante não extinguiria a dívida, além de implicar o seu pagamento pelo espólio, ou, se já realizada a partilha, por seus herdeiros, sempre nos limites da herança transmitida. Os sucessores recorreram.

Processo nº 0728971-65.2020.8.04.0001

