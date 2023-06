OAB apresenta nomes dos indicados em lista sêxtupla à presidente do STJ

Após a escolha dos nomes da lista sêxtupla para a vaga de ministro destinada à advocacia no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o presidente da OAB, Beto Simonetti, entregou a lista dos seis indicados à presidente da Corte, ministra Maria Thereza de Assis Moura, nesta segunda-feira (19/6).

“Entregamos ao STJ uma lista de juristas eleitos pela advocacia. São nomes qualificados, com sólida formação acadêmica e experiência profissional”, afirmou Simonetti. A lista sêxtupla será transformada em tríplice no tribunal. Depois, o presidente da República escolherá um dos indicados para o posto. O eleito ainda precisa ter o nome confirmado pela maioria absoluta do Senado Federal.

Participaram do encontro o vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Rafael Horn; o diretor-tesoureiro do órgão, Leonardo Campos; e o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes.

Lista

Os nomes que compõem a lista de indicados são: Daniela Teixeira (DF); Luís Cláudio Chaves (MG); Luiz Cláudio Allemand (ES); Otávio Rodrigues (CE); André Godinho (BA); e Márcio Fernandes (RJ).

Com informações da OAB Nacional