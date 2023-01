Novo presidente do Carf teria sido ‘nomeado para arrecadar’ com possibilidade de guinada fiscalista

Nomeado para presidência do Carf-Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Carlos Higino Ribeiro de Alencar tem despertado a atenção de contribuintes. O novo presidente do Carf é auditor fiscal desde 1997 e há informações de excelente perfil técnico, com ótimo currículo, mas teve atuação marcante na Receita Federal do Brasil. O novo presidente é opção do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem a pretensão de diminuir o déficit fiscal, com possiblidade de criar uma transação tributária para os casos examinados no Carf.

O ministro Haddad teria respaldo de Lula para agendamento de redução de déficits fiscais, com pista por onde o Ministério da Fazenda deve caminhar no exercício de suas atividades e o novo presidente do Carf teria vindo para arrecadar.

Do cargo de presidente o Carf teve a saída de Carlos Henrique de Oliveira. Oliveira foi considerado um excelente gestor, com posições definidoras equilibradas na alteração de entendimentos do órgão. O ex-presidente esteve no comando do Carf desde maio de 2022.