‘Non Matri’ da Polícia Federal faz prisão de mãe e pai acusados de estupro

Os pais de duas crianças, sendo uma de seis anos e a outra de um ano e três meses foram presos pela Polícia Federal na manhã desta quinta feira, dia 05, em Paraty, na Costa Verde Fluminense. Ambos são acusados de práticas de abusos sexuais contra os filhos, além de filmarem esses abusos.

Pesa contra o casal as acusações de estupro de vulnerável e compartilhamento e armazenamento de pornografia infantil. Os delitos estão descritos nos artigos 217-A do Código Penal, além dos arts. 241-A e 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com a persecução penal a ser instaurada, as penas podem somar mais de 25 anos de prisão.

As prisões foram realizadas na Operação Non Matri, que significa “não é mãe” em latim. A operação decorre de informações repassadas pela Agência da União Europeia para a Cooperação Policial, a Europol, ao Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal.

Os policiais federais identificaram vários vídeos divulgados no exterior de abusos sexuais cometidos contra crianças brasileiras, e assim, chegaram a autoria, no Brasil, de pais e vítimas envolvidos, todos moradores de Paraty, onde os crimes ocorreram.