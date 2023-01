Ceará promoverá novo concurso para ingresso na Polícia Civil do Estado neste ano

Um novo edital de concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará será publicado neste ano. O anúncio foi realizado pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas, do PT. A informação se tornou púbica face a entrevista do Governador durante entrevista ao Bom dia Ceará, da TV Globo, nesta semana.

No Estado, o último concurso da Polícia Civil ocorreu no ano de 2021. Naquele ano se ofertaram 500 vagas imediatas para os cargos de escrivão e inspetor. Segundo o Governador, é preciso que se garanta a retomada de territórios dominados por facções criminosas. Na entrevista, o chefe do Executivo cearense também prometeu atenção para com a Polícia Militar.