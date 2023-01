No DF, acusado de matar idosa por estrangulamento é condenado a 28 anos de prisão

A Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará condenou José Paulo Trindade a 28 anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, por crime de latrocínio contra Geralda Cândida Santos Nascimento (79 anos) em dezembro de 2021.

Segundo a denúncia, o réu chegou à residência da vítima, no Guará, na manhã do dia 6/12/2021 e, após matar a idosa por estrangulamento, com um fio de cobre no pescoço, e traumatismo craniano, roubou um notebook, cartões de crédito e dinheiro em espécie que pertenciam a Geralda.

Depois de ouvir cinco testemunhas e o réu, o magistrado concluiu que a materialidade do crime de latrocínio foi suficientemente demonstrada. “A autoria do crime também foi comprovada por minuciosa investigação policial que permite a inconteste conclusão de que o nefasto crime foi cometido pelo réu José Paulo Trindade”, atestou o juiz.

O julgador informou, ainda, que o acusado estava, na época do fato, foragido do sistema prisional e tinha contra si diversos mandados de prisão e recaptura, “que não o impediram de continuar cometendo crimes”.

Diante das circunstâncias e provas apresentadas, o magistrado julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 3º, inciso II, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal. Com informações do TJDFT.

Cabe recurso.