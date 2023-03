No Amazonas, Polícia desarticula venda clandestina de anabolizantes

A Polícia local cumpriu mandados de prisão de pessoas suspeitas de envolvimento em venda clandestina de anabolizantes e de medicamentos de natureza abortiva. Os mandados foram cumpridos pelo 13º Distrito Integrado de Polícia do Amazonas. Um dos suspeitos prescrevia o uso de anabolizantes em academias de Manaus.

A venda de anabolizantes é definida como crime pelo código penal brasileiro, com pena privativa de liberdade que pode atingir 15 anos de prisão. Drogas sem registro na Anvisa findam caracterizados, quando disseminadas e comercializadas, como crime contra a saúde pública.

Aquele que importa, vende, expõe a venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado, responde pelo crime previsto no artigo 273 do Código Penal.

No caso concreto, três pessoas foram presas por suspeita desse comércio clandestino, além da também comercialização de medicamentos abortivos. O grupo criminoso gerenciava redes sociais em Belém do Pará, para anunciar as vendas das pílulas. A quadrilha já atuava há seis meses no Amazonas, e foi desmantelada com providências adotadas pelo Delegado Cícero Túlio, do 13º DIP, em Manaus.