Federal faz novas prisões de envolvidos nos atos de vandalismo do 08 de janeiro

A Polícia Federal continua a atender os mandados expedidos em nome da Operação Lesa Pátria, que investiga os fatos do dia 08 de janeiro, com a depredação de Brasília por vândalos. No dia de hoje, os federais conseguiram prender, em Paulínia, Débora Santos, a mulher suspeita de pichar a estátua da justiça. Foi preso, ainda, Nelson Ribeiro Fonseca, considerado o responsável pelo furto de uma bola que tem o autógrafo de Neymar. Nelson foi preso em Sorocaba.

Outro preso foi Fábio Alexandre de Oliveira. Fábio foi o homem que, durante as imagens coletadas, na ocasião da invasão do prédio do STF, foi visto sentado na cadeira do Ministro Alexandre de Moraes. Também foi presa uma empresária, Kátia Craceli. Ela é acusada de divulgar um vídeo, antes da invasão, em que fez agradecimentos aos que compareceriam aos atos de vandalismo.