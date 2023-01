Não haverá espaço para quem fizer coisa errada no Governo diz Lula a aliados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, afirmou neste dia, sexta-feira, que “quem fizer errado sabe que tem só um jeito: a pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo. E se cometer algo grave a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça”. A declaração foi dada em reunião com ministros.

Ações ilícitas, segundo Lula, não serão permitidas. O governo Lula, logo no início, sentiu um desgaste política pela divulgação de que Daniela Carneiro, a ministra do Turismo, do União Brasil, teria um elo com ao menos três acusados de chefiar milícias no Rio de Janeiro.

Daniela foi reeleita com a deputada federal mais votado no Rio de Janeiro e ocupa o Ministério do Turismo como forma de se contemplar seu partido político, o União Brasil. Lula promete, também, uma ligação de lealdade, apesar da chamada de atenção.