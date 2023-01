Não cabe liminar em MS com objeto de reclassificação, concessão ou pagamento de vantagem à servidor

A pretensão de servidor de direito a promoção na carreira por meio de medida liminar em Mandado de Segurança encontra barreira na Lei de Mandado de Segurança . O Desembargador Cláudio Roessing, do Tribunal de Justiça do Amazonas negou a cautelar a uma servidora ante o óbice legal descrito na lei de Mandado de Segurança . A autora Luciene Torres pediu a progressão para a 2ª Classe da carreira de pedagoga por conclusão em mestrado em educação. A liminar foi indeferida com base na lei de Mandado de Segurança .

‘Não será concedida liminar em mandado de segurança que tenha por objeto a reclassificação e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer segurança’, dispõe o artigo 7º, § 2º da Lei 12.016/2009.

O Relator concluiu que a ação preenchia os requisitos legais de sua admissibilidade, mas invocou a previsão de vedação legal ao atendimento do pedido liminar, porem, determinou de imediato a notificação do Governador do Estado para responder a ação impetrada pela servidora.

A servidora alega que a lei 3.951/2013, que trata do plano de cargos e salários da Seduc prevê a promoção requerida na razão da titulação adquirida, não necessitando de existência de vagas. O mandado de segurança , embora tenha sido indeferido liminarmente, ainda será levado á análise de mérito.

Processo nº 4010299-59.2022.0000

