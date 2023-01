Mutirões de Audiências de Custódia em Brasília são instaurados para ouvida de Bolsonaristas presos

A última baderna em Brasília com os atos de vandalismo, danos ao patrimônio público, cumulados com tentativa de golpe mediante violência contra o Estado Democrático de Direito, e outros crimes, após a prisão dos envolvidos e encaminhamento ao juízo da custódia, exigiu que o TJDF e o TRF¹ instaurassem ‘mutirões’ para assegurar aos presos o encontro com magistrados.

O trabalho foi definido em reunião convocada nesta terça pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. De cordo como o CNJ, ele pediu ‘união de forças’ na realização de medidas referentes a esses casos. Da reunião participou o Corregedor Nacional de Justiça, Luís Felipe Salomão.

Aos esforços devem se unir o Ministério Público Federal e do Distrito Federal, e a Defensoria Pública da União.