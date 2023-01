Moraes submete sua decisão de afastar Ibaneis do cargo de Governador ao Pleno do STF

A decisão do Ministro Alexandre de Moraes de afastar Ibaneis Rocha do cargo de Governador do Distrito Federal, por 90 dias, foi submetida pelo próprio Ministro à apreciação do Plenário do Supremo Tribunal Federal. O julgamento tem data e será amanhã, quarta feira, dia 11 de janeiro.

O referendo dos Ministros somente será possível porque, apesar do recesso do Poder Judiciário, a Ministra Rosa Weber, abriu, na segunda-feira, uma sessão plenária virtual permanente, que vai funcionar até 31 de janeiro.

A exceção é justificada ante a onda de vandalismo ocorrida em Brasília, no último dia 8 de janeiro, domingo, quando Bolsonarista depredaram a capital federal. Ibaneis teria sido omisso, segundo Moraes, que decretou cautelarmente o afastamento do Governador do cargo para a garantia da ordem pública.