Mulher que atropelou pessoas em estacionamento de salão vira ré por tentativas de homicídio

A mulher que atropelou quatro pessoas no estacionamento de um salão de beleza em Taboão da Serra responderá por tentativas de homicídio. Ofertada pelo promotor de Justiça Severino Barbosa, a denúncia contra ela foi aceita pelo Judiciário nesta terça-feira (17/10), transformando a acusada em ré na ação penal.

Vídeos de câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher discute com clientes do estabelecimento comercial após ter parado seu carro em vaga privativa. Em seguida, em acelera o veículo para a frente e para trás, buscando atingir as pessoas que estavam ao redor.

Para Barbosa, o crime foi praticado com as qualificadoras de motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas e com emprego de meio que representou perigo comum, pois, além das quatro vítimas, a denunciada poderia ter atingido qualquer transeunte que estivesse passando pelo local, assim como as testemunhas que lá estavam e até mesmo sua própria filha, presente dentro do automóvel no instante das colisões.

Com informações do MPSP