Mulher é uma das condenadas pela morte da própria família em SP

Três envolvidos na morte de um casal e seu filho em Santo André foram condenados após denúncia do MPSP. O Plenário do Júri encerrado nesta quarta-feira (14/6) teve atuação da promotora Manuel Schareiber Silva e Sousa e sentenciou uma mulher, filha e irmã das vítimas, a 61 anos de prisão em regime fechado. Companheira dela na época do crime, outra ré recebeu pena de 74 anos. Para um homem que também participou dos fatos, a condenação foi de 56 anos, igualmente em regime fechado.

Nos três casos, os jurados reconheceram as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Os réus acabaram considerados culpados também por roubo e ocultação de cadáveres.

Segundo a denúncia da promotora Thelma Thais Cavarzere, a filha do casal e sua então companheira arquitetaram um plano para matar as vítimas e obter com isso vantagens financeiras. Elas contaram com a ajuda de três homens.

Após serem mortas por sufocamento, as vítimas tiveram seus corpos carbonizados.

O processo foi desmembrado em relação aos outros dois réus, que serão julgados em 21 de agosto.

Ação de número 1500458-02.2020.8.26.0564.

Com informações do MPSP