MPSC denuncia um homem por atentar contra a vida de duas pessoas

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) denunciou por dupla tentativa de homicídio qualificado – motivo fútil – um homem em Garuva, no Norte catarinense. Ele é suspeito de tentar contra a vida de duas pessoas em agosto deste ano, no Centro da cidade. O MPSC requer que o acusado seja julgado pelo Tribunal do Júri. A denúncia já foi aceita pelo Poder Judiciário e o denunciado agora é réu em ação penal.

Na peça acusatória, a Promotoria de Justiça da Comarca de Garuva relata que, no dia 12 de agosto de 2023, o réu se envolveu em uma confusão com um grupo de jovens – no qual estavam as duas vítimas – próximo a uma loja de bebidas na região central do município. A briga ocorreu porque o grupo teria tentado ajudar uma mulher e outros duas pessoas que estavam com o acusado.

Segundo a denúncia, após os desentendimentos, o réu pegou sua arma e disparou contra as duas pessoas, acertando a nuca de uma e a região abdominal da outra. Os homicídios só não aconteceram porque as vítimas foram prontamente socorridas e levadas a uma unidade de saúde.

Para o Promotor de Justiça Marcelo José Zattar Cota, “os crimes foram praticados por motivo fútil, por prévio desentendimento com os ofendidos em razão de estes terem tentado ajudar as pessoas que estavam na companhia do denunciado, fato que deu início ao desentendimento entre todos, o que, por si só, não teria a capacidade de impulsionar tão gravosa reação”.

Com informações do MPSC