MPRJ obtém condenação de homem que matou mulher por não aceitar fim do relacionamento

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça Junto ao IV Tribunal do Júri da Capital, obteve na quinta-feira (26/01) a condenação de Carlos Pedro Soares Valadão pelo assassinato de Evillen Ingrid Silva Mota, ocorrido em novembro de 2017, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Ele foi sentenciado a 22 anos de prisão por homicídio quadruplamente qualificado.

A Promotoria demonstrou aos jurados que o homicídio foi cometido porque Carlos Pedro não aceitava o fato de Evillen não desejar mais manter um relacionamento com ele. No dia anterior ao crime, Carlos Pedro chegou a enviar mensagens com ameaças contra ela. Já no dia seguinte, denunciado ficou à espreita e abordou a vítima ao sair de casa, a convencendo a entrar em seu carro, onde foi cruelmente asfixiada. Com informações do MPRJ

Processo 0314999-81.2017.8.19.0001