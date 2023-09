MPMT denuncia ex-militar por homicídio qualificado e mais três crimes

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá denunciou, o ex-militar Almir Monteiro dos Reis pelo homicídio qualificado da advogada Cristiane Castrillon da Fonseca Tirloni, bem como pelos crimes de estupro, fraude processual e ocultação de cadáver. Conforme a peça do Ministério Público de Mato Grosso, a vítima foi espancada, asfixiada e morta na madrugada de 13 de agosto de 2023, no interior da residência do denunciado, no bairro Santa Amália.

De acordo com a denúncia, o crime foi cometido por motivo torpe (desprezo pela vida da vítima), com emprego de asfixia mecânica, mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima (superioridade de força física), para assegurar a impunidade de outro crime (estupro de pessoa em situação vulnerável) e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, envolvendo menosprezo à condição de mulher (feminicídio).

Conforme o promotor de Justiça Jorge Paulo Damante Pereira, Almir dos Reis ainda “inovou artificiosamente o estado de lugar dos crimes, com o fim de induzir a erro o juiz”, ao eliminar os vestígios de sangue em sua casa e colocar roupas para lavar. Por fim, “ocultou, dentro de um veículo, o cadáver de Cristiane Castrillon da Fonseca Tirloni” e abandonou-o na manhã seguinte do crime no entorno do Parque das Águas.

Com informações do MPMT