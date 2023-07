MPF reforça atuação na Amazônia com posse de 35 novos procuradores

No próximo dia 31, o Ministério Público Federal vai empossar 35 novos procuradores para que atuem exclusivamente na Amazônia Legal. Os novos postos, preenchidos via concurso público, fazem parte da reestruturação promovida pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, para que o órgão seja mais presente em áreas afastadas.

Em entrevista concedida à ConJur em dezembro do ano passado, Aras falou da reestruturação. Segundo ele, o MPF precisa criar mecanismos para que mais procuradores atuem na Amazônia e para que o órgão possa combater devidamente o crime organizado, os crimes ambientais e os ataques a povos originários.

“A reestruturação do MPF é em todo o Brasil. O Ministério Público que encontrei tinha 70% de toda a sua estrutura pessoal e de materiais entre o sul de Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. E Norte, Nordeste e Centro-Oeste com apenas aproximadamente 30% dos procuradores. Um verdadeiro abandono”, disse o PGR na ocasião.

A reestruturação foi feita com a criação de concursos públicos e com atrativos para incentivar o deslocamento de procuradores a locais com menor presença do MPF.

Com informações do Conjur