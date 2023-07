MPF investiga danos a povos indígenas causados por contaminação por mercúrio em rios do Acre

O Ministério Público Federal (MPF) enviou ofícios a órgãos e entidades pedindo informações e dados que possam contribuir no inquérito que investiga possível contaminação de rios e peixes pelo metal pesado mercúrio no estado do Acre e as potenciais consequências às comunidades indígenas, que sobrevivem desses rios.

Segundo o procurador da República Lucas Costa Almeida Dias, estudo elaborado por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), da Universidade Federal de Lavras (Ufla) e de outras entidades indicou que a ingestão de mercúrio em peixes no Acre estaria 31,5 vezes acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), colocando em risco, sobretudo, os povos indígenas.

O consumo de peixes é tradicional e essencial para a sobrevivência da maioria da população indígena no Acre e essa contaminação pode causar doenças neurológicas, além de outras com sintomas gastrointestinais, renais, e até a morte.

Diante desses dados, foram enviados ofícios à Polícia Federal no Acre, à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) – Coordenações Regionais Juruá e Alto Purus, Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Juruá e Alto Rio Purus, Secretaria de Estado da Saúde do Acre, WWF (Fundo Mundial para a Natureza) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), para que enviem no prazo de 15 dias as informações de que tenham conhecimento sobre o assunto.

Com informações do MPF