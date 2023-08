MPF/AM transfere feriado estadual para 8 de setembro

O Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas transferiu, por meio da Portaria PR/AM n°139/2023, o feriado de Elevação do Amazonas à Categoria de Província, celebrado em 5 de setembro (terça-feira), para 8 de setembro (sexta-feira), data em que não haverá expediente na instituição. A transferência, excepcional para o ano de 2023, acompanha o disposto na Portaria SJAM-DIREF 116/2023, da Seção Judiciária do Amazonas, que transferiu o feriado no âmbito da Seção Judiciária do Amazonas.

Com a alteração da data, o expediente nas unidades do MPF no Amazonas na semana em que também se comemora o Dia da Independência (7 de setembro) será cumprido normalmente até quarta-feira (6). O funcionamento do órgão será normalizado a partir do dia 11 de setembro (segunda-feira).

Atendimento – Durante o período, os canais virtuais de atendimento ao cidadão seguem disponíveis através dos meios eletrônicos pelo aplicativo MPF Serviços e também pelo site www.mpf.mp.br/mpfservicos, onde o cidadão pode consultar andamentos de processos, fazer denúncias ou enviar representações. Empresas e órgãos públicos também podem utilizar o serviço on-line para protocolar ofícios e documentos.

Com informações do MPF/AM