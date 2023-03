MPAM propõe fluxo de ações para restabelecer cultura de vacinação nas escolas de Manaus

“Mobilização de conselheiros tutelares, parceria com unidades de saúde e a realização de campanhas de engajamento comunitário escolar são estratégias que deveriam ser encampadas pelas escolas com vistas ao restabelecimento da cultura de vacinação junto ao público infantojuvenil”. A proposta foi apresentada pela Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAO-IJ), Promotora de Justiça Romina Carvalho, durante a realização do Papo Cidadão, levado ao ar na última terça-feira (28/2), no canal oficial do Ministério Público do Amazonas, no YouTube.

O programa virtual reuniu gestores de escolas certificadas pelo Ministério Público do Amazonas com o selo Juntos Pela Vida para discutir estratégias que assegurem o incremento dos índices de vacinação na Capital amazonense.

“Crianças e adolescentes têm voz e podem levar o conhecimento recebido por meio de uma feira de ciências promovida na escola, por exemplo, para o ambiente familiar, conscientizando pais e responsáveis acerca da importância da vacinação para a saúde da sociedade como um todo”, pontuou a Coordenadora do CAO-IJ.

A assessora de programas e projetos da Coordenação Distrital de Educação da Secretaria de Estado da Educação (Seduc-AM), Bárbara Guimarães Lizardo, apoiou a proposta, ressaltando que não se tratava, no programa, de concorrência entre as escolas certificadas ou não, mas de promover um esforço coletivo para garantir um ambiente escolar saudável para todos. “Essas estratégias podem e devem ser compartilhadas e replicadas em toda a rede escolar, pública ou privada, a fim de que seja superada a resistência de pais e responsáveis para a vacinação dos alunos”, afirmou.

Participaram do programa, as gestoras Gerilúcia Nascimento de Oliveira, da EM Profª Elcy Mesquita de Lima, e Érika Araújo Souza, da EM Canaã II; e a professora Bárbara Lizardo, representando os gestores das escolas estaduais Bom Pastor e Mestre Otílio.

Com informações do MPAM