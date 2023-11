MPAM divulga resultado preliminar da prova para estágio em Direito no Amazonas

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) divulgou ontem, 31/10, a relação preliminar dos aprovados na prova objetiva do “XXIV Exame de Seleção para Credenciamento de Estagiário de Direito”, disponível na plataforma EAD MPAM, no campo específico da área do candidato. O documento completo está disponível em conjunto com o Edital (Anexo II) e pode ser consultado no site oficial do MPAM, www.mpam.mp.br.

Os candidatos que desejarem apresentar recursos relativos à prova objetiva à Comissão de Coordenação poderão fazê-lo entre 1º e 3/11. Para isso, basta utilizar o campo específico disponível na área do candidato, dentro da plataforma EAD MPAM, acessando o formulário anexado ao Edital como Anexo II. Além disso, os recursos deverão ser feitos por meio de uma petição escrita e assinada, bem como a elaboração de um recurso distinto para cada questão que esteja sendo contestada.

O resultado será publicado nas plataformas oficiais do MPAM até dia 8 de novembro de 2023. Para esclarecimentos, dúvidas e informações gerais sobre o processo seletivo, a equipe de suporte está disponível via e-mail, através de [email protected], ou pelo telefone (92) 3655-0753, no horário de atendimento das 8h às 14h. Com informações do MPAM