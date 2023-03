MPAM abre inscrições para Processo Seletivo Simplificado de nível médio e superior

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado do Ministério Público do Amazonas (MPAM), que oferta vagas para nível médio e superior. O certame oferece duas vagas para o cargo de Agente Técnico, sendo uma para Contador e uma para Engenheiro Civil, e ainda, dez vagas para o cargo de Agente de Apoio Administrativo, sendo seis vagas para ampla concorrência, duas para PCDs e duas para negros. Para Agente Técnico a remuneração é no valor de R$ 11,5 mil e para Agente de Apoio Administrativo no valor de R$ 8 mil.

Os candidatos aprovados serão lotados na cidade de Manaus e terão jornada de trabalho de 30 horas semanais. Para nível superior, os requisitos são: Diploma ou Certificado (acompanhado do histórico escolar) de Curso Superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; Registro no Conselho de Classe e experiência de um ano na função. Para nível médio, os requisitos são: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de Ensino Médio (antigo 2º grau), expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

As inscrições podem ser feitas pela internet por meio do endereço eletrônico – http://www.mpam.mp.br , até as 23h59 do dia 11 de abril de 2023. No ato da inscrição, o candidato deverá fazer o upload: da Documentação comprobatória da escolaridade (Frente e Verso), RG ou CNH, CPF, Laudo Médico e Termo de Autodeclaração para candidatos PCDs e negros.

Sobre a prova

A prova objetiva presencial terá duração de três horas e será realizada no dia 30 de abril de 2023. No dia 26 de abril de 2023, ocorrerá a divulgação do dia, locais e horários do certame. O resultado definitivo sai no dia 9 de junho de 2023. Para esclarecimento de dúvidas e outras informações, entrar em contato por meio do telefone (92) 3655-0753 ou pelo e-mail: [email protected]

Com informações do MPAM