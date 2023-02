Motorista é condenado por homicídio ao volante em Porto Alegre

Em julgamento realizado pela 1ª Vara do Júri de Porto Alegre, nessa segunda-feira (6/2), um homem foi condenado pela morte de uma jovem e pelos ferimentos causados em outras três pessoas a quem dava carona. O automóvel que o réu dirigia colidiu em um poste, em via da capital.

Conforme a denúncia, o acusado estava embriagado e conduzia em alta velocidade pela Av. Cavalhada, na madrugada de 28/9/14, quando perdeu o controle do veículo, um GM/Corsa. A vítima fatal estava no banco traseiro e foi arremessada para fora do automóvel com a colisão. Com informações do TJRS