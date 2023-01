Motociatas de Bolsonaro custavam, cada uma, R$ 100 mil, revela cartão corporativo do Governo

As motociatas de Jair Bolsonaro, o ex nº 1 da República, tinham um preço que em média giravam em torno de R$ 100 mil para os cofres públicos. Notas fiscais descrevem gastos do cartão corporativo conforme demonstram o caderno de prestação de contas desse mesmo cartão corporativo. Os gastos revelados não têm valores específicos, apenas somam o valor total, conforme informado aos veículos de imprensa.

Cada motociata de Jair Bolsonaro tinha o acompanhamento por até 300 militares, como divulgou a fundação Fiquem Sabendo, agência de dados especializada em informações públicas. Embora não haja detalhes específicos, afora os militares que acompanhavam Bolsonaro, havia gastos com alimentação, gasolina, e outros consumos típicos do suporte para manter a propaganda pessoal do ex mandatário.