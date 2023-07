Morre o ministro Sepúlveda Pertence, aposentado do STF. Comunidade Jurídica em Luto

O domingo, 02 de julho, marca o luto da comunidade jurídica pela perda de um dos seus maiores expoentes. Sepúlveda Pertence falece aos 85 anos de idade após ficar por uma semana no Hospital Sírio Libanês, onde veio a óbito por falência múltipla dos órgãos.

Sepúlveda Pertence ingressou no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal por meio de nomeação do presidente José Sarney em 1989, na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Oscar Dias. Em 09 de novembro de 1994, foi eleito vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, e depois se tornou presidente.

Desde 1995, Pertence se dedicou a dezenas de palestras aos temas da reforma do Poder Judiciário — particularmente a defesa das propostas de Súmulas Vinculantes — e aos problemas da convivência dos sistemas concentrado e difuso de controle da constitucionalidade de normas, no Brasil.

O ex-Ministro, no exercício da advocacia, chegou a atuar junto com Cristiano Zanin na defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2018, no decurso da operação Lava Jato. Lula, em homenagem a Pertence, expressou que o ex-ministro foi um grande amigo, além de um excelente advogado.