Moraes rebate comparação de Furlan de que seja atleta, pois ganha bem menos

O Ministro do governo Lula, Luiz Fernando Furlan, do Comércio Exterior, comparou Alexandre de Moraes a um atleta, na razão de ser muito conhecido no Brasil. Furlan participou de evento em que o ministro palestrava e foi um dos debatedores, momento em que, após pergunta formulada, concluiu que Moraes, pelo fato de tomar, por vezes, decisões impopulares, se tornou mais conhecido no Brasil do que muitos jogadores de futebol. Moraes retrucou dizendo ganhar bem menos que os atletas. Furlan retrucou dizendo que ninguém poderia dar um cartão vermelho ao Ministro.

Em contra partida, Moraes respondeu que ‘tentaram me dar o cartão vermelho, mas o VAR não permitiu’. A assertiva de Moraes se refere ao fato de Marcelo do Val na tentativa do que chamou de Tabajara, que objetivava a gravação de um diálogo do Ministro visando obter uma declaração comprometedora de Moraes sobre a movimentação do processo eleitoral em 2022.