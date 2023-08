Moraes convida sociedade a participar do Teste Público de Segurança da Urna

Na abertura da sessão desta quinta-feira (24), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, convidou brasileiras e brasileiros para participarem do Teste Público de Segurança das Urnas e dos Sistemas de Votação e Apuração (TPS) que serão utilizados nas Eleições Municipais de 2024. O edital de convocação foi publicado ontem (23). “É importante que todos tenham interesse e se inscrevam para participar do TPS para o fortalecimento do nosso processo eleitoral e para o fortalecimento da democracia brasileira”, afirmou.

Moraes destacou que o TSE, a Justiça Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e os juízes eleitorais não param. “Quando uma eleição acaba, já começam a trabalhar para preparar as próximas eleições, no caso as Municipais de 2024, que serão presididas pela ministra Cármen Lúcia”, citou.

Todas as etapas do teste serão realizadas na sede do Tribunal Superior Eleitoral de 27 de novembro a 1º de dezembro e qualquer pessoa pode participar, seja de forma individual ou em grupo de até cinco pessoas. Esta será a sétima edição do TPS, realizado desde 2009.

A iniciativa tem por objetivo fortalecer a confiabilidade, a transparência e a segurança da captação e da apuração dos votos, bem como propiciar o aperfeiçoamento do processo eleitoral. O Teste Público contempla ações controladas com o objetivo de identificar vulnerabilidades e/ou falhas relacionadas à violação da integridade ou do anonimato dos votos de uma eleição, além de apresentar as respectivas sugestões de melhoria.

Ao reforçar que o Teste é mais uma das inúmeras fases de auditoria que os sistemas eleitorais passam antes das eleições, o ministro afirmou que “esse momento é a oportunidade para que especialistas em tecnologia (os chamados hackers do bem) possam testar as urnas e os sistemas eleitorais, para verificar a segurança e identificar alguma vulnerabilidade para que a seguranças das unas eletrônicas possa ser aprimorada”.

Moraes citou ainda que o TPS voltado para as Eleições 2022 contou com o importante apoio da Universidade de São Paulo, da Universidade de Campinas (Unicamp) e da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Os interessados em participar do TPS 2023 já podem encaminhar o formulário de pré-inscrição preenchido e os documentos comprobatórios exigidos no edital.

Com informações do TSE