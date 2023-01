Moraes bloqueia a ‘mega manifestação nacional por retomada de poder’. Entenda

A desmobilização de grupos organizados para a prática de novos atos antidemocráticos, é o que pretende a Advocacia Geral da União, que representa o Governo Lula e teve a pretensão atendida por Alexandre de Moraes, na data de hoje. Moraes determinou que as autoridades de todo o país impeçam qualquer tentativa de bloqueio em vias e prédio públicos.

O pedido da AGU, em medida cautelar foi motivado por um alerta de que grupos em redes sociais estariam orquestrando uma mega manifestação nacional pela retomada do poder, isso a partir do dia de hoje e com início às 18 horas, como desdobramento de atos golpistas do último domingo em Brasília.

Moraes determina às autoridades locais que promovam a prisão em flagrante de todos os que obstruírem as vias públicas, inclusive suas adjacências e venham a invadir prédios. Veículos deverão ser identificados, com qualificação dos proprietários, e impedidos de circular.

Nas rodovias, inclusive, foi determinado antecipadamente o reforço, se necessário, da polícia militar dos Estados. O ministro determinou ao Telegram que bloqueie canais, perfis, contas e grupos cujos usuários estejam ligados à convocação de atos antidemocráticos, com a integral preservação de seu conteúdo.