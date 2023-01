Moraes aplicou multa ao Telegram de mais de um milhão por descumprimento de ordem judicial

Após o Telegram não cumprir a ordem de Alexandre de Moraes, no âmbito de inquérito presidido pelo Ministro do STF, no sentido de derrubar a conta do bolsonarista e deputado federal eleito Nikolas Ferreira, além de dois perfis do youtuber Monark, e mais de dois ativistas, veio a contrapartida de Moraes, que aplicou multa ao App no valor de R$ 1,2 milhões, com prazo de cinco dias para pagamento.

Antes, Moraes recebeu ofícios do Aplicativo nos quais o Telegram abordou que as determinações do Ministro continham fundamentações genéricas. O ministro considera que o Telegram questiona a legalidade e a obrigatoriedade de cumprimento de sua ordem, e aplicou a multa.