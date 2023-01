Minuta de decreto golpista criava ‘Comissão de Regularidade Eleitoral’ nomeada por Bolsonaro

A minuta do decreto golpista, documento apreendido pela Polícia Federal, por meio de busca determinado por Moraes, tem em seu texto a implantação de um estado de defesa, pretensamente a ser instaurado contra o Tribunal Superior Eleitoral, além de uma Comissão de Regularidade Eleitoral, que seria controlada pelo ex-presidente, Jair Bolsonaro.

Essa Comissão de Regularidade Eleitoral, como descrito na minuta, teria a finalidade de apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral, então vencido pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.

Previu-se as quebras dos sigilos de correspondência e de comunicação telemática e telefônica dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, apreensão de documentos, computadores e outros instrumentos na sede do TSE.

A Comissão de Regularidade Eleitoral seria o órgão responsável pela elaboração de um relatório final e apontamento de supostas irregularidades nas eleições.