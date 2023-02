Ministros e servidores abraçam edifício-sede do Supremo

No início da tarde desta quarta-feira (1°), depois da sessão solene de Abertura do Ano Judiciário e antes da primeira sessão ordinária, cerca de mil servidores, colaboradores e estagiários abraçaram o edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF). A presidente da Corte, ministra Rosa Weber, e os ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, André Mendonça, Cármen Lúcia, Roberto Barroso e Alexandre de Moraes também participaram do ato.

No início da ação, os ministros do STF passaram por todo o prédio aplaudindo os trabalhadores e depois também deram as mãos para completar o abraço simbólico no edifício-sede da Corte. A ministra Rosa Weber afirmou que graças ao trabalho de todos o prédio foi reconstituído. A presidente do Supremo ressaltou o simbolismo do ato. “Estamos aqui simbolizando essa data de reconstrução, de reconstituição de vida, de prevalência do Estado Democrático de Direito e da democracia”, destacou.

Emocionada, a ministra Rosa declarou que o abraço ao edifício-sede do STF foi o mais lindo que já viu em toda a sua vida. “Ele está abraçado por todos os lados, por todos nós”, disse.

Dos escombros se faz a esperança

Ao final, o secretário-geral da Corte, Estêvão Waterloo, entregou a presidente um presente: uma crucifixo feita a partir dos escombros retirados do edifício-sede após os ataques de 8 de janeiro. “Dos escombros se faz a esperança”, declarou a ministra. Com informações do STF.