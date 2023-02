Ministério Público quer explicações de Chico Rodrigues, de Roraima, sobre voo à área indígena

O Ministério Público Federal em Roraima quer explicações de Chico Rodrigues, senador pelo Estado, sobre a presença do parlamentar em terras indígenas. O parlamentar, segundo a Funai, teria realizado um sobrevoo na terra indígena em esteve em Surucucu, uma área que sofre forte impacto do garimpo ilegal na região. Há informações de que Rodrigues seja defensor do garimpo em terras indígenas.

A Funai- Fundação Nacional do Índio apontou irregularidades na visita do Senador Chico Rodrigues à Terra Indígena Yanomamis, realizada na segunda feira, dia 20 de fevereiro. Segundo a Funai, a visita é envolvida em circunstâncias que estão em desacordo com as regras vigentes.

Há uma situação de emergência declarada pelo Governo Lula sobre a área dos Yanomamis, que vive uma crise de saúde no território. A entrada do Senador teria ocorrido sem que houvesse um acordo prévio com o COE- o Centro de Operações de Emergência, que comanda as ações na região.

Embora a assessoria do Senador tenha justificado que o parlamentar tenha tido o propósito de fazer levantamentos sobre os problemas da região, a Funai e o COE firmam que a visita não foi feita em conjunto com outros parlamentares da comissão constituída pelo Senado.