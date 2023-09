Ministério Público atende a pedido de aposentadoria do Promotor Walber Luís Nascimento

O Procurador-Geral de Justiça do Amazonas em exercício, Aguinelo Balbi Júnior, acolheu pedido de aposentadoria do Promotor de Justiça Walber Luís Silva do Nascimento. A aposentadoria foi deferida com proventos integrais, acrescida de vantagens pessoais da carreira de atividades típicas de Estado. Recentemente, o Promotor de Justiça se envolveu em imbróglio jurídico que findou por lhe afastar de suas atividades junto ao Tribunal do Júri, em Manaus.

Walber foi o protagonista de ofensas à Advogada Catharina Estrela, em sessão no Tribunal do Júri. No calor dos debates e em sessão de julgamento presidida pelo Juiz Carlos Jardim, o Promotor assacou palavras que foram consideradas injuriosas à advogada. O caso motivou a Corregedoria Nacional do Ministério Público a instaurar um procedimento administrativo, do qual, resultou o afastamento cautelar do Promotor de suas atribuições ante o Júri Popular.

O ato de aposentadoria do Promotor de Justiça, assinado por Aguinelo Balbi Júnior foi motivado por pedido voluntário de Walber Luís, que já havia formalizado sua intenção de se retirar das atividades junto ao Ministério Público Estadual. Com o parecer positivo do AmazonPrev e com tempo de contribuição exigida pelo sistema de previdência local, o pedido de aposentadoria foi concretizado por meio do Ato nº 259/2023/PGJ.