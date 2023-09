Médico veterinário é denunciado por homicídio triplamente qualificado

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Promotoria de Justiça de Cotriguaçu (a 950km de Cuiabá), denunciou o médico veterinário Anderson Francisco de Magalhães por homicídio qualificado e posse ilegal de arma de fogo. Segundo o promotor de Justiça substituto Cristiano de Miguel Felipini, o denunciado matou a esposa Ana Paula dos Santos Pereira Magalhães, em setembro deste ano, na frente da filha do casal de cinco anos de idade.

De acordo com o MPMT, o crime foi cometido por motivo torpe (ciúme), mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima (disparo de arma de fogo na lateral esquerda da cabeça a curta distância, enquanto utilizava o banheiro), e por razões da condição de sexo feminino (feminicídio).

Conforme apurado durante as investigações, a vítima vivia em situação de violência doméstica e familiar. No dia do crime, pela manhã, ela recebeu ofensas do marido. No meio da tarde, em posse de um revólver calibre 38, Anderson atirou em Ana Paula. Ele possuía a arma de fogo há cinco anos, de forma ilegal. O denunciado chegou a fugir, mas foi preso.

Com informações do MPMT