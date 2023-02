Marcos do Val desiste de não mais ser Senador e muda versa sobre Bolsonaro

O Senador Marcos do Val, do Espírito Santo, comunicou ao Senado sua desistência de renunciar ao mandato. Do Val havia anunciado que renunciaria ao cargo de Senador alegando que não teria tempo pra família e outros fatores. Não mais haverá renúncia.

Noutro giro, Do Val recuou da acusação direta a Bolsonaro, sobre golpe de Estado, e, mudando a versão anterior, disse que o ex-presidente somente ouviu um plano do ex-deputado federal Daniel Silveira sobre um possível golpe de Estado. Na nova versão, segundo Do Val, Bolsonaro disse que apenas iria pensar a respeito.

Segundo Do Val, o plano de Silveira era gravar o ministro do STF e tentar arrancar dele alguma contradição que pudesse, depois, prendê-lo. Do Val disse que havia muito medo de Daniel Silveira em ficar vivendo com a sombra do ministro Alexandre de Moraes querendo prender ele a qualquer hora. “Aí ele queria fazer o inverso, construindo um complô para o Alexandre ser preso”.