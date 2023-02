Manaus está entre as cidades que receberam alertas para prevenção de desastres naturais

Manaus foi uma das cidades que mais recebeu alertas sobre risco de inundações, alagamentos e enxurradas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais – o Cemaden- juntamente com São Paulo, desde 2016. Em São Paulo, o temporal no Litoral Norte do Estado é o maior já registrado no Brasil. A informação é de Regina Alvalá, diretora substituto do órgão.

Manaus é a cidade para a qual houve intensa emissão de alerta de deslizamentos. O adensamento populacional de Manaus tem contribuído para o quadro de catástrofe climática, com elevado nível pluviométrico nos últimos dias. As intensas chuvas provocam deslizamentos, cedem barrancos e provocam um ambiente tenso. São chuvas torrenciais previstas para meses caindo sobre a cidade apenas em horas.

O Cemaden monitora 1.038 municípios e avalia os riscos de deslizamentos de terra, inundações, enxurradas e enchentes e elenca as regiões prioritárias em termos de risco. Manaus se encontra dentro dessa área.